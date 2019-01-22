Под Львовом пьяный водитель сбил мать с ребенком и сбежал с места ДТП: фото

Во Львовской области автомобиль "Skoda" совершил наезд на 42-летнюю женщину и ее 8-летнего сына и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает Varta1.

Отмечается, что ДТП произошло вблизи села Малехов. Экипаж патрульных установил владельца автомобиля и поехал к нему домой. Поскольку в квартире никого не было, инспекторы припарковались недалеко и начали караулить, пока не придет владелец.

"Через 10 минут появился человек, который был похож на виновника ДТП. Его остановили, представились офицерами полиции и после непродолжительного разговора, гражданин признал, что действительно управлял автомобилем "Skoda", - отмечается в сообщении.

40-летний водитель сам привел патрульных к транспортному средству с поврежденным лобовым стеклом, вмятинами и отбитое боковое зеркало.

"На капоте и у окна были продукты и сладости, которые несли мама с парнем. Кроме этого, инспекторы почувствовали от водителя характерный запах алкоголя. На место вызвали следователей, будут устанавливать все обстоятельства ДТП и действительно человек находится в состоянии опьянения. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в жутком лобовом ДТП погибли люди.