В Киеве в жутком лобовом ДТП погибли люди: видео с места трагедии

Во вторник, 22 января, в Киеве столкнулись два автомобиля: по предварительной информации, двое человек погибло.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел на Столичном шоссе (в сторону Обухова). В аварии погибли водитель и пассажир автомобиля "Таврия".

Как можно увидеть на опубликованном видео, обе машины серьезно пострадали. Вся передняя половина "Таврии" полностью разрушена.

Движение по трассе затруднено.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 18 января в Киеве случилась лобовая авария с участием двух авто, пострадал один из водителей.

Кроме того, 16 января на трассе под Киевом Renault на полном ходу сбил мужчину в военной форме, который получил тяжелые травмы.