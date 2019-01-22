Под Запорожьем умер ветеран АТО, попавший ранее в скандал с агрессивным маршрутчиком: фото

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вторник, 22 января 2019, 08:54

В субботу, 19 января, от болезни сердца в Мелитополе умер участник боевых действий на Донбассе Сергей Садовский с позывным "Китаец".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Сергей Сердюк.

По его словам, боец находился на фронте 4 года, с самого начала войны.

"С прискорбием сообщаем: от болезни сердца скончался Сергей Садовский (Китаец). 4 года на войне, с первых дней. Недавно вернулся домой. Остались жена и два маленьких сына, 4 и 6 лет", – говорится в сообщении.

Также в социальных сетях отмечают, что Садовский вернулся домой к жене и детям 15 января. Спустя 4 дня после возвращения его сердце остановилось.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в июне 2018 года у бойца 56 ОМБр Сергея Садовского произошел скандал с водителем маршрутки, который пытался разорвать его удостоверение участника боевых действий.

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