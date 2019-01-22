В Киев прибыл борт с большим числом раненых бойцов ВСУ: волонтер обратилась за помощью

В Киев прибыл новый борт с ранеными бойцами АТО, где многие из них в тяжелом состоянии. Волонтеры просят помощи у неравнодушных.

Об этом сообщает общественный деятель и волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

Она описала, какая помощь требуется пострадавшим с Донбасса.

"В первую очередь сдать кровь, сейчас нужна 2- и 3-, центр крови на территории госпиталя, с понедельника по четверг с 9-12. Из потребностей нужны чай , кофе, йогурты, соки, колбаса, сыр, сладкое. Из одежды очень нужны спорт костюмы, футболки, куртки, шапки. Из лекарств, всегда нужен "Дексалгин" и "Кетонов" в ампулах, пеленки под раны. Народ, найдите пару минут помочь нашим защитникам, они в ледяных окопах, а мы спим в теплых постелях. Все необходимое мы достаем и покупаем для раненых, мы так же часть государства и надо друг другу помогать. Меня всегда можно найти в травматологии с обеда, в столовой для воинов", -написала Наталья.

Также она указала реквизиты своей банковской карты на которую можно перечислить финансовую помощь, а также номер телефона для связи: "Мой тел. 067 309 88 99, звоните пожалуйста по существу. Карта 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая (Юсупова) моя".

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали впечатляющую историю о бойце АТО Вадиме Лелешко с позывным "Бебеха", который в 20 лет ушел на войну с российскими оккупантами, получил боевое ранение и остался инвалидом.