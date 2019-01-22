РУС. | УКР.

вторник, 22 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.70
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 января

16:35
"Заря" объявила о трансфере известного полузащитника
16:29
​Смертельное ЧП у Керченского пролива: в сети указали на реальную причину
16:28
Аваков и Светличная отметили День Соборности в Харькове: фото
16:23
"Оскар-2019": полный список номинантов
16:22
Нарколог Зайцевой рассказала в суде о состоянии девушки сразу после ДТП: видео
16:20
Наконец-то выписывают: избитый DZIDZIO записал новое видео из больницы
16:16
В Киев прибыл борт с большим числом раненых бойцов ВСУ: волонтер обратилась за помощью
16:01
​"Роттердам+" позволил снизить нагрузку на бюджет - эксперт
15:58
В Киеве "герои парковки" забаррикадировали остановку: опубликовано фото
15:56
​В Украине сократились выплаты субсидий: появились тревожные данные
15:46
Сушит на террасе "мундиры": Навальный показал шикарную итальянскую виллу топ-пропагандиста Кремля
15:45
Исчезновение самолета с известным футболистом: в Британии сделали неутешительный прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киев прибыл борт с большим числом раненых бойцов ВСУ: волонтер обратилась за помощью

вторник, 22 января 2019, 16:16

В Киев прибыл новый борт с ранеными бойцами АТО, где многие из них в тяжелом состоянии. Волонтеры просят помощи у неравнодушных.

Об этом сообщает общественный деятель и волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

Она описала, какая помощь требуется пострадавшим с Донбасса.

"В первую очередь сдать кровь, сейчас нужна 2- и 3-, центр крови на территории госпиталя, с понедельника по четверг с 9-12. Из потребностей нужны чай , кофе, йогурты, соки, колбаса, сыр, сладкое. Из одежды очень нужны спорт костюмы, футболки, куртки, шапки. Из лекарств, всегда нужен "Дексалгин" и "Кетонов" в ампулах, пеленки под раны. Народ, найдите пару минут помочь нашим защитникам, они в ледяных окопах, а мы спим в теплых постелях. Все необходимое мы достаем и покупаем для раненых, мы так же часть государства и надо друг другу помогать. Меня всегда можно найти в травматологии с обеда, в столовой для воинов", -написала Наталья.

Также она указала реквизиты своей банковской карты на которую можно перечислить финансовую помощь, а также номер телефона для связи: "Мой тел. 067 309 88 99, звоните пожалуйста по существу. Карта 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая (Юсупова) моя".

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали впечатляющую историю о бойце АТО Вадиме Лелешко с позывным "Бебеха", который в 20 лет ушел на войну с российскими оккупантами, получил боевое ранение и остался инвалидом.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: