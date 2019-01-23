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Дипломат рассказал о новом местонахождении украинского журналиста, осужденного в Беларуси

среда, 23 января 2019, 08:34

Украинского журналиста Павла Шаройко, которого Верховный суд Беларуси приговорил к 8 годам тюрьмы за шпионаж, перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую исправительную колонию № 2.

Об этом рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает "Радио Свобода".

Шаройко перевели в колонию еще до Нового года, где его уже навещала жена. 23 января журналиста посетит украинский консул.

Ранее в КГБ Беларуси заявили, что обмен Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца могут помиловать.

Напомним, собственный корреспондент "Украинского радио" Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. КГБ Беларуси обвинило его в создании агентурной сети, заявив, что он является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Подробнее о задержании в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко читайте в материале "Апострофа": Все маски сброшены: Лукашенко показал истинное отношение к Украине.

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