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На границе со Словакией поймали украинца из списка Интерпола: в чем он виновен

четверг, 24 января 2019, 22:20

На границе Украины и Словакии задержали жителя Мукачево, который пребывал в розыске Интерполом по обвинениям в связях с "русской мафией".

Об этом сообщили в пресс-службе таможни Словакии, передает "mukachevo.net".

Как отметили в пресс-службе таможни Словакии, "лицо фигурировало в базе данных Шенгенской информационной системы с 4 октября 2018 года, ордер на арест был выдан Итальянской Республикой".

Как стало известно, 39-летнего Тараса З. во вторник 22 января был взят под стражу, согласно ходатайству прокурора и решению областного суда в Кошице.

"Согласно ордеру об аресте, он был осужден за причастность к преступной группе, в том числе русской мафии, действующей в Италии", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Милан Филичко.

Согласно предварительным выводам, мукачевец был доверенным лицом руководителя преступной группировки. Группировку возглавляли люди по имени Любомир и Гутник.

Сейчас решается вопрос экстрадиции преступника в Италию.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в конце 2018 года в Харькове на поминках одного из криминальных авторитетов были задержаны 20 человек, подозреваемых в серьезных преступлениях.

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