Оккупанты отпустили под домашний арест крымско-татарских активистов: список

Суд в оккупированном Крыму отпустил под домашний арест четырех активистов в так называемом "деле Веджие Кашка".

Об этом на своей странице в Facebook пишет адвокат Николай Полозов.

По его словам, мера пресечения в виде домашнего ареста была изменена для Асана Чапуха, Бекира Дегерменджи, Казима Аметова и Руслана Трубача.

"Отличная работа адвокатов, общественников и, безусловно, родных этих прекрасных людей! Всех причастных хочу поздравить и обнять!", – пишет адвокат.

В то же время, Полозов также написал о том, что предшествовало этому решению суда.

"Только несколько вопросов не дают мне покоя. Зачем российской власти в оккупированном Крыму потребовалось более года держать их в СИЗО. Зачем было доводить Асана Чапуха до инсульта, Бекира Дегерменджи до комы? Зачем было издеваться и не давать надлежащего лечения Казиму Аметову? Зачем нужно было издеваться над Русланом Трубачом? Зачем убили при задержании Веджие Кашка? Зачем бросили в СИЗО инвалида Эдема Бекирова и продолжают издеваться над ним? Зачем схватили и удерживают более 70 политзаключенных-заложников? Зачем оккупировали Крым и принесли горе и несчастье в тысячи украинских и крымскотатарских семей? Нет ответа. А ответить придётся. Рано или поздно", – подчеркнул Полозов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", схваченному и заключенному в оккупированном Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет сахарным диабетом, не приходят вовремя врачи.