Под Киевом множество детей попали в больницу из-за ЧП со школьным автобусом: фото и последние данные

Больше десяти школьников отравились после поездки в школьном автобусе под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"По предварительным данным автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка. Школьники по пути слышали запах горелой пластмассы, а впоследствии детей с симптомами отравления был доставлен в районную больницу города Барышевка", - говорится в сообщении.

Известно, что в медицинском учреждении находится 12 учеников. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 2 июля, в частном детском лагере "Славутич" под Киевом, который принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича, Любови Полежай, отравились 12 детей, один ребенок находился в коме. Впоследствии девочка умерла.