Разгорелся скандал из-за смерти под Житомиром студентки, высаженной в мороз в лесу: фото и детали трагедии

В Житомирской области 21-летняя девушка погибла от переохлаждения после того, как ее якобы высадили из маршрутки между населенными пунктами.

Об этом сообщает ресурс olevsk.zt.ua.

Тело студентки Новоград-Волынського медицинского колледжа Ирины Дворецкой обнаружили 10 января между селами Перга и Рудня-Хочинская. Она погибла от переохлаждения внутренних органов.

Отмечают, что инцидент произошел 8 января. Водитель Олег Жилинский, следовавший по маршруту Копище-Житомир, около 4 утра вместе с кондуктором якобы высадил девушку в лесу. Ирина ехала в Олевск в больницу к матери, однако позже выяснилось, что ей не хватает денег, чтобы рассчитаться за проезд.

"Девушка не смогла найти денег, зато предлагала мобильный телефон в залог и обещала деньги отдать в Олевске (проезд из Рудни-Хочинской в Олевск стоит ориентировочно 25 грн). И нелюди все равно заставили Ирину выйти из автобуса. В результате испуга девушка заблудилась, попала в бобровую яму, где и остановилось ее сердце. 10 января на месте гибели ее нашел отец", - говорится в сообщении.

Депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза прокомментировала трагедию. На своей странице в Facebook написала, что "ситуация неоднозначная" и правоохранители должны прояснить подробности ЧП.

"Мне сказали: девушка была пьяна, вышла сама, увязла в грязи, перед тем поссорилась с родителями. Это если кратко. Больше информации должно быть со всех сторон", - отметила она.

Позже местные жители в сети подтвердили, что девушка ехала в больницу к маме и забыла деньги дома. Она хотела оставить телефон в залог, но водитель отказался.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве у метро "Нивки" обнаружили труп молодого мужчины.