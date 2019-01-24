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В Киеве обидчивый "шумахер" попал в кармическое ДТП: видео

четверг, 24 января 2019, 23:32

Водитель в Киеве "обиделся" на то, что ему не уступили дорогу, и, пытаясь догнать "обидчика", врезался в припаркованную на обочине машину.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Выехав на встречную полосу водитель не справился с управлением и его занесло. В результате машина "гонщика" серьезно пострадала. Получили также повреждения два припаркованных автомобиля.

"Гражданин "Шумахер" не смог пережить, что ему не уступили дорогу на круге (и не должны были). Он решил во что бы то ни стало обогнать обидчика, выехав на повороте на встречную полосу, его занесло и он разбил свою машину и несколько припаркованных на обочине машин", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 января под Киевом на Гостомельской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

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