На "трассе смерти" под Киевом произошло масштабное ДТП: опубликованы фото

Под Киевом на Гостомельской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Серьезное ДТП на Гостомельской трассе смерти... Предварительно, из-за погодных условий, столкнулись несколько автомобилей. Машины получили серьезные механические повреждения. О пострадавших информации нет. Ожидают патрульную полицию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с погодными условиями, в Киеве и области увеличилось количество ДТП. Водителей призывают быть аккуратными и внимательными на дорогах.

Как сообщал "Апостроф", из-за непогоды, осложненной обильными снегопадами, в Киеве образовались километровые пробки.