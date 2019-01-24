Жуткая смерть студентки в лесу под Житомиром: адвокат сделал громкое заявление

Житомирская областная прокуратура покрывает убийц Ирины Дворецкой, которую якобы высадил водитель маршрутки посреди леса и девушка умерла от переохлаждения.

Об этом сообщает адвокат Андрей Веремиенко на своей странице в Twitter.

"Девушку-студентку ночью на трассе, в сильный мороз, высадили кондуктор с водителем, потому что девушка забыла кошелек дома. Девушка упала в какую-то яму и замерзла. Ее тело нашел отец-лесник через несколько дней", - написал он.

Напомним, местные жители в сети подтвердили, что девушка ехала в больницу к маме и забыла деньги дома. Она хотела оставить телефон в залог, но водитель отказался.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве у метро "Нивки" обнаружили труп молодого мужчины. А в Харькове в районе Салтовки убили прапорщика Владимира Петрова, после чего отрезали голову от тела. Также позже стало известно, что подозреваемые в страшном убийстве и каннибализме отец и сын Костюковы прожили вместе с изуродованным трупом почти неделю.