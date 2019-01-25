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Бойцы ВСУ показали российский военный трофей, добытый у боевиков: опубликовано видео

пятница, 25 января 2019, 09:58

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на Донбассе 23 января захватили у боевиков российский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, используя средства радиотехнической борьбы, военные перехватили беспилотник, приземлили его и захватили.

После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что беспилотный летательный аппарат - "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Данный тип аппаратов активно поставляется боевикам так называемых ЛНР и ДНР. Используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

"Именно этот БПЛА уже не будет работать в интересах агрессора. Вся информация с цифровых носителей будет тщательно изучена и проанализирована. Изъятый беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки Российской Федерацией деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии разграничения", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские бойцы на Донбассе сбили беспилотник оккупантов, который использовался для сбрасывания осколочных боеприпасов на позиции ВСУ.

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