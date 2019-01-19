Бойцы ВСУ добыли у боевиков летательный трофей: опубликовано видео

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суббота, 19 января 2019, 11:32

Украинские бойцы на Донбассе сбили беспилотник оккупантов.

Об этом сообщают в группе "93-я ОМБр Холодный Яр" в Facebook.

"Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой. Кустарным способом они украсили дрон переработанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", - говорится в сообщении.

Также террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты.

"Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ. И преступным намерениям наемников не суждено было осуществиться", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", Турция предоставит украинским войскам турецкие беспилотники Bayraktar TB2. А 20 декабря в оккупированном Россией Симферополе, на улице Февральской упал беспилотник с листовками "Слава Украине". Также ранее стало известно, что украинской армии передали около 70 единиц техники и вооружения.

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