В Москве загадочно убит боевик из Луганска: фото

При неизвестных обстоятельствах в Москве убили луганского боевика Максима Бокаря.

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан на своей странице в Facebook.

"14.11.18 пополнилась очередным бойцом. Бокарь "Молот" Максим. Убит в Москве при неизвестных обстоятельствах. Все будет Украина и победа за нами!", - написал он.

Как пишут на сайте "Миротворец", боевик по кличке "Молот" родился 4 марта 1988 года. 2-ой армейский корпус (ЛНР) Луганск.

А в ресурсе real-vin пишут, что боевик был зверски убит при неизвестных обстоятельствах в Москве. А также указывает, что он принимал участие в боях на Бахмутке в июне-июле 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", 20 января в оккупированном Новоазовске, Донецкой области, было обнаружено тело убитого боевика.