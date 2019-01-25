На Закарпатье в горах уже сутки ищут пропавшего туриста: опубликованы фото

В четверг, 24 января, в районе горы Драгобрат, в Закарпатской области, во время катания на лыжах пропал гражданин Германии.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Как отмечается, спасателями было обследовано пастбище Драгобрат и прилегающие территории. Около 22:30 по направлению к горной долине Урда были найдены лыжи (вероятно они принадлежали пропавшему). После обследования долины Урда пропавшего туриста не обнаружили.

25 января к проведению поисковых работ привлечены 23 спасателя Раховского, Ясинянского, Лазещинского и Ужгородского горных поисково-спасательных отделений, общественные спасатели и волонтеры. Также дополнительно привлечены работники лесного и охотничьего хозяйства, которые будут осуществлять обходы домиков лесников и пастухов.

Кроме того, сообщается, что 24 января в районе горы Гымба потерялись четверо сноубордистов, все жители города Львов. Однако спасателям удалось быстро их обнаружить и сопроводить к месту отдыха.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Закарпатской области в районе города Гимба Межгорского района заблудились пятеро лыжников.