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Разведчик рассказал, как Путин намерен посеять в Украине хаос в 2019 году

пятница, 25 января 2019, 06:33

У Кремля существует несколько сценариев возвращения Украины в сферу влияния России, включая и открытую военную агрессию.

Об этом рассказал глава службы внешней разведки Егор Божок в интервью "Укринформу".

По его словам, перед российским спецслужбами стоит конкретное задание "закрыть украинский вопрос" в 2019 году.

"Закрыть" значит вернуть Украину в орбиту влияния Российской Федерации. И сделать это настолько надежно, чтобы "никаких цветных революций" в Украине больше никогда не произошло. Для этого в Кремле базируются на трех сценариях развития событий в Украине. Первый - это реванш пророссийских сил по итогам президентских или парламентских выборов.В случае провала пророссийских или тех, что устраивают Россию, сил на президентских выборах, будет применяться другой сценарий, а именно - внутренняя дестабилизация или т.н. "Контролируемый хаос", чтобы заставили Украину силой принять условия, которые выдвигает Кремль. Третий сценарий - это военная операция. В случае невозможности применения первых двух сценариев, в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины", – отмечает Божок.

Глава СВР считает, что вероятность реализации 2 или 3 сценариев очень высока.

"Какие планы у Путина, не знает никто, кроме самого Путина. Главная задача Службы внешней разведки на этот год - не допустить какого-либо вмешательства Российской Федерации во внутриполитические процессы Украины", – резюмировал он.

Напомним, подробнее о вероятных планах Путина читайте в материале "Апострофа": Готов отдавать территории: Путин задумал неприятный обмен для Украины.

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