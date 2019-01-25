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В аэропорту под Киевом пассажир напал на пограничника: опубликовано видео

пятница, 25 января 2019, 23:33

В аэропорту "Борисполь" гражданин Марокко, летевший рейсом из Стамбула, напал на пограничника.

Видео инцидента опубликовала на YouTube Государственная пограничная служба Украины.

В ведомстве напомнили, что в 2018 году во въезде на территорию Украины было отказано почти 4650 потенциальным нелегальным мигрантам, более 100 из которых граждане Марокко.

"Очередного марокканца, который не мог подтвердить цели своей поездки в Украину, обнаружили на днях в международном аэропорту "Борисполь". Он прилетел рейсом из Стамбула. В ходе пограничного контроля иностранец 1992 года рождения заявил инспекторам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", следующего на территорию нашего государства по программе обмена. При этом он отмечал, что будет учить украинских детей английскому и еще одного языка, однако сам владеет английским достаточно плохо. Кроме того, он не имел достаточного финансового обеспечения, определены украинским законодательством для иностранцев. По результатам проведения контроля второй линии пограничники отказали молодому в пересечении государственной границы", - рассказали в погранслужбе.

После нападения на пограничника пассажира задержали и отправили рейсом обратно в Стамбул, запретив въезд в Украину на три года.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре 2018 года двое пьяных украинцев на микроавтобусе, груженном мукой и макаронами, попытались прорваться через границу с Беларусью.

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