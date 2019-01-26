На Донбассе погиб 20-летний боец ВСУ: опубликовано фото

В ходе боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Грищук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Овручского горсовета Сергей Комаревич.

Андрей Грищук был родом из села Норинск, Житомирской области. Как отмечается, бойцу было всего 20 лет, летом он планировал жениться.

"Печальная новость сегодня дошла до наших краев... Один из лучших сыновей, который защищал страну от захватчиков, погиб на поле боя. Андрею Грищуку из Норинска, Овручского района, было всего 20 лет, летом планировал жениться! Глубокие соболезнования родным и близким Героя", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе 25 января боевики открыли огонь из ПТУР по автомобилю, в котором ехали бойцы Вооруженных сил Украины, в результате чего один военный погиб.