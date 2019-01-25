Боевики расстреляли авто с украинскими бойцами: названы потери ВСУ

На Донбассе 25 января боевики открыли огонь по автомобилю, в котором ехали бойцы Вооруженных сил Украине, в результате чего один военный погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным штаба ООС, обстрел произошел утром на Луганском направлении в районе населенного пункта Екатериновка.

"Российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ПТРК автомобиль украинском защитников, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения", - заявили в минобороны..

После этого украинские военные нанесли ответный удар по боевикам, нанеся противнику потери.

Как сообщал "Апостроф", 20 января на Донбассе в зоне проведения ООС скончался украинский военный Виталий Гориенко.

Ранее в Винницкой области в поселке Браилов прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом Вооруженных сил Украины Николаем Семенюком с позывным "Саид".