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Под Киевом на взятке поймали топ-сотрудницу прокуратуры: фото и интересные детали

суббота, 26 января 2019, 09:48

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры разоблачили в систематических взятках заместителя руководителя одной из городских прокуратур Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладила механизм получения неправомерной выгоды от частного предпринимателя за непринятие мер реагирования по пресечению незаконной торговли газом.

Следствие установило, что за свои услуги по "крышеванию" прокурор требовала от представителя коммерческой структуры разовую "таксу" в размере 3 тыс. долларов США и ежемесячно - 10 тыс. гривен.

Правоохранители задержали злоумышленницу при получении очередной суммы взятки в 10 тыс. гривен.

Также проверяется информация о причастности к незаконным действиям руководителя городской прокуратуры.

Как сообщается на странице "ЄвроМайдан" в Facebook, задержанной оказалась кума руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Анна Кулинич, которая занимает должность заместителя руководителя Фастовского местной прокуратуры Киевской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сумах на крупной взятке поймали чиновницу ГФС.

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