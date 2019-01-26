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В Харькове поймали грабителя-насильника: опубликованы фото

суббота, 26 января 2019, 07:56

В пятницу, 25 января, сотрудники полиции в Харькове по горячим следам задержали мужчину, который ограбил и изнасиловал девушку-провизора в аптеке.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как отмечается, информация о преступлении поступила в полицию около 17:25. На место происшествия срочно отправилась следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции города Харькова. Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном.

Во время отработки записей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в преступнике 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение ограбления. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Приморский суд Одессы отпустил 43-летнего Сергея Улокина, который в течение десяти лет насиловал и шантажировал молодых девушек, под залог в 140 тысяч гривен.

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