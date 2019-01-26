В Киеве третий месяц не могут опознать попавшего под машину парня: опубликованы фото

В Киеве волонтеры ищут родственников парня, который попал под машину и находится в больнице уже третий месяц.

Фото пострадавшего опубликованы в Facebook группе Kyiv INFO.

На вид парню около 23-30 лет, волосы русые, глаза серые. Рост – 165-175 см, есть татуировка в виде якоря и флага со скорпионом.

В день, когда он попал под машину, был одет в серую куртку, черные джинсы (под ними черные спортивные штаны), черная шапка, черные ботинки, черный свитер.

На фото парень, возможно, выглядит более худым, чем в обычной жизни.

Пострадавший на данный момент находится в Киевской городской больнице №17, 2-е хирургическое отделение политравмы, 1 этаж, 4 палата.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 15 января, в Киеве автомобиль сбил пожилую женщину, которая только что вышла из маршрутки.