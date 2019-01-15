РУС. | УКР.

вторник, 15 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 января

18:41
В Киеве пенсионерка угодила под колеса авто: видео с места ДТП
18:30
Лучший клуб мира принял важное решение по вратарю сборной Украины
18:24
Резонансное ДТП с Зайцевой: стало известно о странном решении суда
18:11
Политолог назвал лучшего кандидата на главу правительства технократов
18:10
Министерства "потеряли" крупную сумму на обустройство админграницы с Крымом
18:10
"Оппоблок" пожалуется в Европейский суд из-за закрытия избирательных участков в России
18:10
Отказалась от ожидания: появились новые детали матерного скандала с Лободой
17:48
Сеть кафе WOG получила в Украине сертификат качества
17:41
В Киеве произошло смертельное ЧП: фото и видео с места событий
17:27
Фармкомпания "Дарница" получила нового гендиректора: что о нем известно
17:27
Вышел первый трейлер нового "Человека паука"
17:26
Тарута и Гриценко ведут переговоры об объединении перед выборами: политологи дали прогноз
Все новости

В Киеве пенсионерка угодила под колеса авто: видео с места ДТП

вторник, 15 января 2019, 18:41

Во вторник, 15 января, в Киеве автомобиль сбил пожилую женщину, которая только что вышла из маршрутки.

Об этом сообщает Киев оперативный.

"На улице Белицкой пенсионерка, перебегая дорогу, выскочила из-под маршрутки и угодила под Mazdа. На месте работают медики. Говорят, что подозрение на перелом ноги и ЗЧМТ. Будут госпитализировать. На место вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в Киеве произошло ДТП с участием фуры, которая перекрыла движения на дороге. А в Винницкой области перевернулась цистерна с бензином, задев легковушку. В результате ДТП один человек погиб, еще трое ранены. Также в Киеве произошло ДТП у станции метро "Сырец" – водитель Renault Megane вылетел с дороги и врезался в столб и насыпь.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: