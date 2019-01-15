В Киеве пенсионерка угодила под колеса авто: видео с места ДТП

Во вторник, 15 января, в Киеве автомобиль сбил пожилую женщину, которая только что вышла из маршрутки.

Об этом сообщает Киев оперативный.

"На улице Белицкой пенсионерка, перебегая дорогу, выскочила из-под маршрутки и угодила под Mazdа. На месте работают медики. Говорят, что подозрение на перелом ноги и ЗЧМТ. Будут госпитализировать. На место вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в Киеве произошло ДТП с участием фуры, которая перекрыла движения на дороге. А в Винницкой области перевернулась цистерна с бензином, задев легковушку. В результате ДТП один человек погиб, еще трое ранены. Также в Киеве произошло ДТП у станции метро "Сырец" – водитель Renault Megane вылетел с дороги и врезался в столб и насыпь.