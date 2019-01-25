Выбили зубы и порубали топорм авто: новые фото, видео и детали нападения на журналистов в Киеве

Стало известно о вооруженном нападении на журналистов в Киеве и о состоянии здоровья пострадавших.

Об этом сообщает журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook.

"Сегодня список Гандзюк мог пополниться. Пару часов назад на Выдубичах было совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками, прибыли на точку, где воруют песок. Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами", - написал он.

Также журналист отметил, что злоумышленники прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. По его словам, была стрельба и угрозы что в следующий раз убьют. Кроме этого бандиты повредили и авто журналистов - порубали его топором, разбив стекло в дверях.

"Журналисту выбили зуб, у оператора гематома на затылке, провалы в памяти. Один из пострадавших активистов - ветеран полка "Азов", участник боевых действий, имеет награды за участие в АТО. Сейчас ребята в больнице. Злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых и уехали. Полиция объявила план "Перехват" по городу Киев", - отметил Бочкала.

Как сообщал "Апостроф", 23 января неизвестный напал на агитационную палатку партии "Народный фронт". Агитаторы, которые в момент нападения находились в палатке, сообщили, что злоумышленник вел себя вызывающе и полностью разгоромил агитпалатку.