На Донбассе прогремел взрыв в жилом доме: подробности и фото

В городе Украинск Донецкой области в одной из квартир жилого дома взорвался газовый баллон.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.
В результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка квартиры, а также ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Всех троих госпитализировали.
Как предварительно установили следователи, газовый баллон хозяева квартиры купили только недавно.
Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 270 ( "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").
Как сообщал "Апостроф", ранее в России произошел мощный взрыв в кафе.