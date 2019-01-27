На Донбассе прогремел взрыв в жилом доме: подробности и фото

В городе Украинск Донецкой области в одной из квартир жилого дома взорвался газовый баллон.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.

В результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка квартиры, а также ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Всех троих госпитализировали.

Как предварительно установили следователи, газовый баллон хозяева квартиры купили только недавно.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 270 ( "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

Как сообщал "Апостроф", ранее в России произошел мощный взрыв в кафе.