В России произошел мощный взрыв в кафе: много пострадавших

В России (Саратовская область) прогремел взрыв в кафе "Рандеву", в результате которого пострадали 14 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в заведении взорвался газовый котел.

"После взрыва котла возник пожар на площади 5 кв. метров. Погибших нет", - уточняют в МЧС.

Как передает Telegram-канал Mash, в этот момент в кафе “Рандеву” проходило торжество — стол был заказан на 40 человек.

"Из-за этого пострадали все люди, находившиеся в здании. У некоторых из них ожоги тела составляют до 90%, госпитализировано 14 человек, 6 в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что взрыв в Саратовской области произошел из-за воспламенения баллона с пропаном, хранившегося в подсобке.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России прогремел мощный взрыв в шахте.