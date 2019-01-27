Под Киевом налетчики ограбили нардепа: первые подробности

В субботу, 26 января, под Киевом на парковке супермаркета неизвестные ограбили народного депутата.

Об этом сообщает сам нардеп Владимир Куренной на своей странице в Facebook.

"Парковка "МегаМаркета" на Новообуховской трассе для меня уже стала каким то проклятым местом. Шесть лет назад здесь пытались угнать мою машину. А вчера практически у входа в "МегаМаркет" (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину (Серебристый Volkswagen) и на глазах огромного количества людей, включая кстати и охрану "МегаМаркета", умчался. Как позднее оказалось, его сообщник тем временем пробил мне ножом заднее колесо, видимо, чтобы я не погнался за ними", - написал он.

Также Куренной рассказал, что было украдено.

"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лоптопа и моих документов, ничего не было. Ну еще оправа для очков и телефон Nokia 3310, а также лекарства. Небогатый улов. Гораздо дороже некоторые эмоциональные неудобства. Честно говоря, первым делом я подумал, что у меня что то взорвалось в машине. И только позднее понял, что это убегает моя сумка...", - отметил нардеп.

Кроме этого он добавил, что полиция отреагировала достаточно быстро.

"Нужно признать, что полиция прибыла очень быстро. И буквально через каких то пару часов мне сообщили, что документы и футляр с очками найдены. Воры их где то выбросили. Сейчас поеду забирать. Выводы этой истории. Надо менять резину и стекло. На этом мои "взаимоотношения" с "Мегамаркетом" в Ходасеевке завершатся", - написал депутат.

Как сообщал "Апостроф", 8 января неизвестные ограбили квартиру внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Виктора Кривенко.