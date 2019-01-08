В Киеве ограбили квартиру нардепа: опубликовано фото

Во вторник, 8 января, неизвестные ограбили квартиру внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Виктора Кривенко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили", – написал политик.

Нардеп также опубликовал фото, на котором зафиксирован беспорядок после ограбления в его доме.

Виктор Кривенко прошел в парламент по спискам политической партии "Объединение "Самопомич". Он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Борисполе задержали мужчину, который ограбил 18-летнюю девушку, угрожая шприцем со смертельной вакциной.

Кроме того, в Оболонском районе Киева мужчина вынес товар из магазина "Эпицентр" и в процессе задержания ранил сотрудника полиции ножом.