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Украинский узник Кремля рассказал о зверствах силовиков Путина

воскресенье, 27 января 2019, 14:32

Украинский узник Кремля Павел Гриб рассказал о зверствах российских силовиков.

Об этом сообщает "Новая газета".

"Я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Украину, однако меня встретили неизвестные люди. Их было пятеро. Выглядели как обычные люди - джинсы, черные куртки. Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес. Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет. Затем повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом - к следователю. Тот прямо сказал: "Либо ты признаешь все, либо остаешься еще тут". Я на всю жизнь их запомнил и если увижу, обязательно опознаю всех, кто там был", - рассказал пленный.

Ситуацию также прокомментировала российская журналистка Виктория Илаева и другие пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", украинский политзаключенный в России Павел Гриб заявил 18 января, что в суде вместо Татьяны Ершовой, которую, по версии обвинения, он склонял к терроризму, выступала другая девушка, а переписку от ее имени вели силовики.

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