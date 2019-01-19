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Игры ФСБ: украинец Гриб сделал громкое заявление по поводу главной свидетельницы

суббота, 19 января 2019, 09:41

Украинский политзаключенный в России Павел Гриб заявил 18 января, что в суде вместо Татьяны Ершовой, которую, по версии обвинения, он склонял к терроризму, выступала другая девушка, а переписку от ее имени вели силовики.

Об этом пишет "Кавказский Узел".

Как известно, украинец обвиняется в подстрекательстве к теракту знакомой жительницы Кубани. Подруга ключевой свидетельницы Татьяны Ершовой ранее частично отказалась от своих показаний и заявила суду, что Гриб и Ершова не обсуждали планы теракта.

18 января Гриб зачитал заявление, в котором отметил, что имеющийся в материалах дела перевод с украинского языка переписки с Татьяны Ершовой "крайне низкого качества", а скриншоты переписки отсутствуют. Всё это "сформировало определенное предубеждение у обвинения и суда", сказал Гриб.

"В январе 2017 года на сайте "ВКонтакте" на почве увлечения зарубежным мультсериалом My Little Pony я познакомился с жительницей Сочи Краснодарского края, которую звали Виктория. Я общался с ней на украинском языке. Виктория сказала, что у нее есть подруга Татьяна (Ершова)", - рассказал он.

По словам Гриба, в конце февраля 2017 года Ершова предложила ему перейти в Skype. Сам Гриб, по его утверждению, не хотел регистрироваться в Skype и решил воспользоваться аккаунтом своего знакомого Павла Капиноса, с которым также подружился в соцсети "ВКонтакте". "Доступ к аккаунту имел не только я, но и Капинос", - рассказал парень.

Гриб подчеркнул, что не обсуждал с Ершовой украинский национализм. "По вопросам украинского национализма мы не общались, так как у нее нет таких теоретических знаний", - пояснил он.

Украинец убежден в том, что в июне-августе 2017 года от имени Татьяны Ершовой с ним общались российские силовики.

"Меня решили выманить. С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как позднее я понял. Я убежден, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медпомощи в СИЗО", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация, что Гриб, который содержится в СИЗО в Ростове-на-Дону, практически ослеп.

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