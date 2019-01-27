​В сети показали предателя Украины, который возглавил важный порт в Крыму

В сети показали "нового владельца" "Севморпорта", которого выдает фуражка с изображением герба Украины. Новым директором назначен Валерий Скляров, который до этого возглавлял ООО "Севастопольский специализированный морской порт".

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым, публикуя соответствующий снимок.

"Севастополь. Назначили нового начальника))) Севморзавода. Ссылка ниже. А вот скриншоты с его реальной страницы. Только фуражка выдает)))", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники Национальной полиции и прокуратуры установили личности 900 боевиков так называемой "самообороны Крыма", которые принимали активное участие в аннексии полуострова в марте 2014 года. Уже объявлено о подозрении 64 участникам данного незаконного вооруженного формирования.