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​Ходи и нюхай: в сети показали ароматные фото "русской весны" в Крыму

понедельник, 28 января 2019, 04:25

В сети появились фотографии оккупированной Керчи (Крым), улицы которой завалены мусором.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым вTwitter.

"Ходи по Керчи-нюхай и молчи! Войкого", - подписаны фото.

На снимках изображены свалки просто среди улиц, за жилыми домами, в заброшенных зданиях.

"Куда приходит России, туда приходит п..ц! (с)", - пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Россией Крыма поделились рассказами о жизни на полуострова спустя 5 лет после его аннексии.

Ранее в сети показали фото ужасных условий в одной из поликлиник оккупированного Севастополя. Кроме того в сети на примере выпускного 2018 года показали, как новый "совок" в оккупированном Россией Крыму стал хуже и гротескнее предыдущего. А в супермаркете оккупированной Евпатории дефицит товаров попытались скрыть, выложив в холодильники рулоны туалетной бумаги.

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