Из-за масштабного ДТП трасса Киев-Чоп застряла в пробке: карта объезда

На трассе Киев-Чоп из-за масштабной автомобильной аварии перекрыли участок дороги.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Масштабное ДТП произошло около села Глубокое. В результате дорогу перекрыли и организовали объезд.

"В результате ДТП на трассе М-06, движение на отрезке дороги, где произошла авария временно перекрыто. Организован объезд через село Глубокое", - говорится в сообщении.

По данным информационного агентства "Укринформ", на трассе столкнулись 5 автомобилей.

"Сегодня в 11:00 в полицию поступило сообщение о масштабной аварии на трассе Киев-Чоп в селе Глубокое, которое возле Ужгорода. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что столкнулись 5 автомобилей, из них один – микроавтобус. Причины столкновения изучаются", - сказала пресс-секретарь полиции в Закарпатской области Инесса Мандзулич.

По ее словам, в больницу доставили 7 человек. У шести из них легкие телесные повреждения (синяки и царапины), у одного участника проверяют информацию о переломе, пока она не подтверждена.

Как сообщал "Апостроф", 27 января в Голосеевском районе Киева из-за плохих погодных условий случилось ДТП с опрокидыванием.