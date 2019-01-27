​Машина легла на бок: в Киеве случилось опасное ДТП, фото

27 января в Голосеевском районе Киева из-за плохих погодных условий случилось ДТП с опрокидыванием.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"ДТП с опрокидыванием в Киеве, на Голосеевском проспекте, 106/2. Со слов очевидцев, девушка перевернула Nissan. Чудом обошлось без пострадавших. Соседи говорят, что такое видят впервые на этом участке дороги. Ожидают патрульную полицию", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 26 января на Харьковском шоссе в столице произошло столкновение автомобилей, вследствие которого пострадали люди.

Также известно, что в Киеве на проспекте Павла Тычины произошло ДТП с пострадавшими - автомобиль Hyundai Accent службы такси Uber влетел в автобус "Богдан". В результате аварии пострадал пассажир Uber, его госпитализировали в больницу. Также сообщалось, что в Киеве обидчивый "шумахер" попал в кармическое ДТП.