Под Ровно пьяный водитель избил полицейского: подробности инцидента

В ночь на понедельник, 28 января, в селе Заря Ровенской области патрульные полицейские попытались остановить подозрительный автомобиль Opel Astra: водитель и пассажир оказали сопротивление.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции области.

Как отмечается, сотрудники полиции сумели остановить беглецов в одном из жилых массивов. Водитель и пассажир Opel пытались избежать задержания и оказывали сопротивление полицейским. Вследствие потасовки 21-летний патрульный получил травмы лица, позже медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Оба правонарушителя имели признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения теста отказались. На место задержания прибыла следственно-оперативная группа, которая забрала нарушителей закона в Ровенское районное отделение полиции.

"В рамках досудебного расследования по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей, по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении 43-летнему злоумышленнику о подозрении. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Инкриминируемая ему санкция статьи предусматривает ограничение свободы или лишение свободы на срок до пяти лет. Относительно другого, 42-летнего жителя Зари, следственные действия продолжаются", - отметили в областной полиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 января в Киеве мужчина избил свою супругу на глазах у прохожих, а после того, как те постарались его остановить, достал пистолет и несколько раз выстрелил в них.