В Киеве неадекват избил жену на улице и устроил стрельбу по людям: фото и видео

В воскресенье, 20 января, в Киеве мужчина избил свою супругу на глазах у прохожих, а после того, как те постарались его остановить, достал пистолет и несколько раз выстрелил в них.

Об этом сообщает Информатор.

По словам одного из очевидцев, он со своим другом гулял по улице Тампере, когда увидел мужчину, который повалил на землю женщину и избивал ее ногами. Они решили помешать извергу, но когда они подошли к нему, мужчина достал пистолет и приставил его к голове одного из них. После этого между мужчинами завязалась потасовка в результате которой прозвучали три выстрела.

Один из приятелей, 35-летний местный житель, получил проникающее ранение резиновой пули в область живота. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Его другу удалось разоружить стрелка, откинуть пистолет подальше и вызвать полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали его. При этом, это не понравилось его, уже слегка пришедшей в себя, но как оказалось, нетрезвой жене. Она начала бросаться на копов, громко материться и требовать, чтобы полицейские отпустили ее мужа. После чего женщина тоже оказалась в наручниках.

Правоохранители посадили ее в машину, где она продолжила вести себя неадекватно. Сам же стрелявший свою вину категорически отказался признавать. Он заявил, что они шли со своей женой домой из гостей. Она немного перепила спиртного и упала, поскользнувшись на льду. Когда муж наклонился, чтобы поднять свою супругу, на него накинулись двое мужчин и начали избивать. Он отказался признавать, что в кого-то стрелял и, что у него вообще был травматический пистолет. Наличие кобуры у него под курткой он объяснил тем, что напавшие мужчины сами ее надели на него. Кроме самого пистолета, копы изъяли из сумки мужчины раскладной нож.

Как сообщал Апостроф, ранее в Херсоне произошла стрельба с участием активистов и полиции.