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Стало известно об указах Путина по "ихтамнетам" с Донбасса

понедельник, 28 января 2019, 01:19

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении нескольким бригадам специального назначения ВС РФ почетного наименования "гвардейские".

Об этом сообщают росСМИ.

Указания коснулись 14-й и 16-й отдельных бригад специального назначения ВС РФ. Согласно назначению, наименования присвоены "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов и учитывая ее заслуги в мирное время". Впредь бригады именуются как 14-я отдельная гвардейская бригада специального назначения и 16-я отдельная гвардейская бригада специального назначения.

Обе бригады брали участие в военных боях на Донбассе. В октябре 2014 года подразделения бригад были идентифицированы недалеко от границы с Украиной.

В сети прокомментировали назначения.

Как сообщал "Апостроф", глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко рассказал, что в Крыму русских военных вдвое больше, чем утверждает наша разведка.

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