Под Одессой произошло жесткое смертельное ДТП с маршруткой: фото и видео

В Одессе произошло ДТП с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей, в котором погибли двое людей.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в области.

Отмечается, что инцидент произошел 29 января около 19:00 у Гребного канала.

В связи с чрезвычайным происшествием движение транспорта на указанном участке дороги было осложнено в обоих направлениях. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка. Они оба - работники полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло масштабное смертельное ДТП с фурами.