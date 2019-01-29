Под Киевом произошло масштабное смертельное ДТП с фурами: опубликованы фото

Во вторник, 29 января, на трассе Одесса-Киев, в районе произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и два получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Предварительно установлено: водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с грузовым автомобиля ДАФ. После чего произошло столкновение еще с одной грузовиком Mercedes, под управлением иностранца.

Уточняется, что в результате ДТП 33-летний водитель и пассажир легковой машины погибли на месте аварии, еще один пассажир получил травму головы. Водитель-иностранец автомобиля Mercedes с травмами также доставлен в больницу.

Как сообщал "Апостроф", 26 января в Голосеевском районе столицы водитель Mercedes Vito сбил женщину на пешеходном переходе, в результате полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.