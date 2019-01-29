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Разгорелся скандал из-за несчастного случая с девочкой в детсаду Днепра: опубликованы фото

вторник, 29 января 2019, 07:18

В четверг, 24 января, в детсаду Днепра произошло вопиющее ЧП: девочке травмировали глаз карандашом, в связи чем ребенка пришлось оперировать.

Об этом сообщил Вадим Мирошник в группе "Образование Приднепровья" в Facebook.

"Во время детской потасовки девочка получила удар карандашом в область глаза. Воспитатель в группе отсутствовала! С ее слов она находилась в раздевалке. О случившемся она узнала от детей. При этом ни медицинский работник, ни администрация заведения в известность не были поставлены. Когда пришли родители, им сказали, что ребенок слегка ударился в процессе игры. Вечером гематома у девочки продолжала расти. Родители были вынуждены обратиться в детскую больницу. 25 января девочка была прооперирована, из глаза хирурги извлекли осколок карандаша", - написал он.

При этом, сообщается, что, несмотря на ЧП, воспитатель не была ни уволена, ни даже отстранена от выполнения своих обязанностей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине разгорелся скандал вокруг издевательств в детском саду.

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