Боевики ДНР обидели своего экс-главаря: в сети смеются над "документом"

Бывшему главе так называемого "парламента ДНР" Андрею Пургину отказали в выдаче паспорта "республики".

Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист и блогер Денис Казанский.

"Андрею Пургину, который в свое время и придумал ДНР, отказали в выдаче паспорта "гражданина ДНР". Ахахаха, это анекдот года. "Мне отказали в праве на жизнь" - пишет Пургин. Чувак, да из-за тебя миллионы людей лишились права на нормальную жизнь", – отмечает Казанский.

"Финишем для него, по законам кармы, должен стать, конечно же, подвал в этой террористической организации. Чтобы если уж "отказали в праве на жизнь", то хотя бы удовлетворили обратное", – не жалеют бывшего главаря боевиков в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украину депортируют вербовщицу боевиков так называемой ДНР Елену Воронцову.