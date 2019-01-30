Десятки рейсов задержали из-за ЧП в аэропорту под Киевом

Вечером во вторник, 29 января, в аэропорту "Борисполь" под Киевом произошел сбой в заправке самолетов авиационным топливом, вследствие чего вылеты задерживались на 1-2 часа.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Как отмечается, причиной приостановки заправки был конфликт между компанией-поставщиком авиационного горючего с Государственной фискальной службой Украины.

"Он связан с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, что был введен новыми положениями Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2019 года. Заправку было приостановлено, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки горючего в аэропорту "Борисполь", – отметили в МАУ.

"В связи с сложившейся ситуацией авиакомпания МАУ была вынуждена предоставить поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны Государственной фискальной службы Украины, связанных с заправкой, которая осуществлялась вечером 29 января. Авиакомпания сделала этот шаг с целью предупредить возможные серьезные последствия для компании и неудобства для пассажиров. Интересы пассажиров для МАУ всегда были и остаются на первом месте. А в данном случае речь идет об интересах более 3 тысяч пассажиров", – утверждается в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 января из-за снегопада в аэропорту "Борисполь" не мог приземлиться аэробус А330 Turkish Airlines.