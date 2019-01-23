Под Киевом пассажирский самолет попал в неприятную ситуацию из-за снегопада: карта полета

Из-за снегопада в аэропорту "Борисполь" не мог приземлиться аэробус А330 Turkish Airlines.

Об этом сообщается в Telegram-канале сообщества dtp kiev info.

Отмечается, что лайнер кружил над аэропортом более часа, вырабатывая топливо. В результате аэробусу удалось сесть в 10:35 с почти полуторачасовым опозданием.

В свою очередь в пресс-службе аэропортов "Борисполь" и "Киев" заявилил, что по состоянию на утро 23 января 2019 года работают в штатном режиме, несмотря на осложнение погодных условий и снегопад в столице.

Как сообщал "Апостроф", из-за непогоды, осложненной обильными снегопадами, 23 января в Киеве образовались километровые пробки.