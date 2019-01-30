Изнасиловали бутылкой: в России возник очередной скандал из-за зверств школьниц, фото

В России школьницы заставляли сверстницу насиловать себя бутылкой и снимали это на видео.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент произошел в российском городе Омск. Две девочки 13 и 15 лет одной из местных школ совершили зверское издевательство над сверстницей. Это произошло еще в конце декабря, однако стало известно лишь сейчас, когда снятое видео попало в сеть.

Две несовершеннолетние издевались над своей жертвой продолжительное время. Но ранее "подколы" были более безобидными. Потом подростки под видом примирения позвали девочку в гости, где позволили себе более изощренные издевательства. Угрожая они заставили жертву совершать неприятные вещи сексуального характера.

"Когда мучительницы поняли,что жертва не в силах сопротивляться и беспрекословно подчиняется им,они начали изгаляться - приказали ей сесть на бутылку. Происходящее снимали на видео", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления - "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Сейчас решается вопрос о мере пресечения для старшей мучительницы, о судьбе младшей(13-ти лет) ничего неизвестно,как показывает практика, ребенок может уйти от ответственности.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Химким учительница физкультуры спровоцировала детей на зверское избиение одноклассника.