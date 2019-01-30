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На Донбассе нашли мертвым молодого военного из России: опубликовано фото

среда, 30 января 2019, 07:28

Во вторник, 29 января, на территории оккупированного Донбасса, в одной из воинских частей, было обнаружено тело молодого российского военного.

Об этом сообщает издание "Ведомости Донбасса".

Как отмечается, группа курсантов, которая прибыла на стажировку в воинскую часть боевиков Донбасса понесла не боевые потери. Курсант (имя и фамилия пока что не установлены) был обнаружен без признаков жизни в заброшенном автомобильном боксе 27 января 2019 года.

Свидетелями гибели российского курсанта были представлены видео и фото материалы с подробными показаниями сослуживцев. Как утверждает издание, видео проверяется на достоверность.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 января покончил жизнь самоубийством участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе Ярослав Шапочкин.

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