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​На Донбассе самоликвидировался боевик Шапочкин: в сети показали фото

среда, 23 января 2019, 15:45

19 января покончил жизнь самоубийством участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе Ярослав Шапочкин.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer.

"Шапочкин Ярослав Игоревич (19/06/95, Иловайск/Дебальцево) покончил жизнь самоубийством 19/01/19", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что 23-летний боевик является фигурантом "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", 21 января стало известно о самоликвидации очередного боевика так называемой ДНР. Ранее в сети показали фото ликвидированных и "самоликвидированных" пятерых боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе. В то же время в сети появились фото с ликвидированным в Донбассе боевиком, фигурантом "миротворцев" Вячеславом Чучин.

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