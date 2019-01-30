Судьба наемника после Донбасса: в сети показали фото одноногого "груза 200" из России

Один из российских боевиков, воевавших на Донбассе, покончил с собой, после того как потерял во время боевых действий ногу, а его товарищи про него забыли.

Об этом на своей странице в Facebook пишет офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

По его словам, боевик Сергей Гордеев по кличке "Гордей" из российского города Липецк совершил самоубийство 30 декабря 2018 года.

"В боевых действиях потерял ногу, собирал в сети ВК деньги на протез, писал что после того как стал инвалидом все его бросили, забыли, а особенно братушане. Самоликвидировался", – пишет Штефан.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.