​Попользовались и списали: боевик ДНР на видео рассказал о "заботе" оккупантов

В сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.
Об это написал блогер под ником Necro Mancer вTwitter, публикуя соответствующее видео.
"Член роа "Цербер": у Ходаковского был приказ, кто больше 20 дней в больнице - тех списывать", - говорится в сообщении.
Боевик также пожаловался на то, что «власти» не выплачивают ему никаких пособий и не помогали с лечением.
Член #роа "Цербер": у Ходаковского был приказ, кто больше 20 дней в больнице - тех списывать https://t.co/BJ5mM8NPlq #Восток pic.twitter.com/ikNN1hbRuu— Necro Mancer (@666_mancer) 26 января 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", боевик из Челябинска Игорь Абдулвалеев, воевавший на Донбассе, пожаловался на то, что был ранен и контужен, а в результате остался никому не нужен на родине.
Ранее в сети показали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Юлиана Левина, которого ликвидировал снайпер ВСУ.