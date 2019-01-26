​Попользовались и списали: боевик ДНР на видео рассказал о "заботе" оккупантов

В сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.

Об это написал блогер под ником Necro Mancer вTwitter, публикуя соответствующее видео.

"Член роа "Цербер": у Ходаковского был приказ, кто больше 20 дней в больнице - тех списывать", - говорится в сообщении.

Боевик также пожаловался на то, что «власти» не выплачивают ему никаких пособий и не помогали с лечением.

Как сообщал "Апостроф", боевик из Челябинска Игорь Абдулвалеев, воевавший на Донбассе, пожаловался на то, что был ранен и контужен, а в результате остался никому не нужен на родине.

Ранее в сети показали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе (НВФ) Юлиана Левина, которого ликвидировал снайпер ВСУ.