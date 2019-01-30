В Днепре взорвали авто выстрелом из гранатомета: опубликованы фото

Во вторник, 29 января, в Днепре неизвестные обстреляли автомобиль из ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел около 21:00 на перекрестке улиц Ливарной и спуска Крутогорного. Взрыв произошел возле передней части автомобиля Toyota Land Cruiser. Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали.

Повреждено было переднее колесо автомобиля. На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по предварительному правовой квалификацией ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 УК (покушение на убийство).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", летом 2018 года в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, которого обвиняли в попытке обстрелять из гранатомета грузовой поезд с горюче-смазочными материалами для ВСУ.